В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО

ХАБАРОВСК, 9 сен — РИА Новости. Более 8 тысяч участников спецоперации приняли участие в выборах губернатора Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель крайизбиркома Денис Кузьменко.
«Территории, на которых мы организовывали голосование, — это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожье. И одна из территорий, которая не является вновь присоединенной, но на территории которой тоже находится наше расположение, — это Ростовская область. Почти 8 тысяч человек там проголосовало», — сказал Кузьменко.
Он отметил, что бюллетени и документацию комиссия привозила на территории к военнослужащим из Хабаровского края, а вот технологическое оборудование, ящики и кабинки для голосования предоставила принимающая сторона. Председатель сам присутствовал на местах, где расположились экстерриториальные избирательные участки.
«Мы сформировали участковые избирательные комиссии и завезли туда избирательные бюллетени, избирательную документацию в необходимом количестве. Явка на каждом из избирательных участков приближалась к 100%. Не удавалось достичь 100% явки только в том случае, если за все эти дни голосования все-таки не удалось некоторым из бойцов вернуться с передовой», — пояснил председатель крайизбиркома.
Кузьменко добавил, что впервые лицам, которые находятся в СИЗО и не лишены избирательного права, была предоставлена возможность проголосовать за пределами Хабаровского края на выборах губернатора. Таких набралось 30 человек.
«Незначительное число, но у этой категории избирателей право проголосовать есть. Наша задача была обеспечить право, и мы это сделали», — заключил Кузьменко.
За три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать пришли 314,11 тысячи человек — это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. За ходом голосования следили 2,7 тысячи наблюдателей, информировал крайизбирком. На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. После обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора края Дмитрий Демешин из партии «Единая Россия». Он набрал 81,03% голосов.