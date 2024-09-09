В Хабаровском крае проголосовали более восьми тысяч участников СВО

За три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать пришли 314,11 тысячи человек — это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. За ходом голосования следили 2,7 тысячи наблюдателей, информировал крайизбирком. На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. После обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора края Дмитрий Демешин из партии «Единая Россия». Он набрал 81,03% голосов.