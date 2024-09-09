Минниханов: На выборах в Госсовет проголосовали 71,6% избирателей

«Свои голоса за будущих депутатов отдали 71,6% избирателей. Татарстанцы в очередной раз проявили сплоченность и поддержку проводимого в республике социально-экономического курса. По предварительным результатам, 76,7% избирателей проголосовали за список кандидатов партии “Единая Россия”, 10,5% — за КПРФ, 4,4% — за ЛДПР, 4,2% — за партию “Новые люди” и 3,2% — за партию “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”».