Минниханов: На выборах в Госсовет проголосовали 71,6% избирателей

Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.
«Свои голоса за будущих депутатов отдали 71,6% избирателей. Татарстанцы в очередной раз проявили сплоченность и поддержку проводимого в республике социально-экономического курса. По предварительным результатам, 76,7% избирателей проголосовали за список кандидатов партии “Единая Россия”, 10,5% — за КПРФ, 4,4% — за ЛДПР, 4,2% — за партию “Новые люди” и 3,2% — за партию “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”».
Он выразил благодарность жителям республики за то, что они не остались равнодушным к экономическому и социальному развитию Татарстана.
«Республикабыз киләчәктә дә нык үсеш юлында булсын, Татарстан Дәүләт Советына сайланган яңа чакырылыш депутатлары халык мәнфәгатьләрен яклап хезмәт итсен! (Пусть наша республика и в дальнейшем идет по пути мощного развития, а депутаты Госсовета Татарстана нового созыва работают для защиты интересов народа! — перевод с татарского)», — заключил Минниханов.