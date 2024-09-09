США отыскали пропавшего экс-главу МИД Китая

«Бывшие чиновники утверждают, что 58-летний Цинь был трудоустроен — по крайней мере, на бумаге — в World Affairs Press, государственном издательстве, связанном с Министерством иностранных дел. Понижение, которое, по словам бывших чиновников, произошло где-то весной, является “падением с небес”, но также означает, что “он сорвался с крючка”. “Он не сядет в тюрьму, но его карьера окончена”», — отмечается в материале издания.
Авторы подчеркивают, что подобное понижение в должности является относительно «мягкой формой наказания». Среди причин увольнения с поста главы МИД были приведены мнения ряда экспертов из США. В частности, они предложили, что на решение повлиял не соответствующий статусу дипломата образ Цинь Гана, который был прозван стилем «воина-волка».
Также указывается на якобы связь чиновника с журналисткой Фу Сяотянь, от которой у него мог родиться ребенок в США. По словам одного из аналитиков, из-за ее активной медийной деятельности и публикации фотографий с сыном власти Китая начали опасаться репутационных рисков.
Летом 2023 года Цинь Ган перестал появляться на публике. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а 18 июля был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Его место занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, который пребывал на посту главы МИД с 2013 по 2022 год.