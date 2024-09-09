США отыскали пропавшего экс-главу МИД Китая

Летом 2023 года Цинь Ган перестал появляться на публике. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а 18 июля был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Его место занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, который пребывал на посту главы МИД с 2013 по 2022 год.