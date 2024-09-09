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В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. По итогам выборов депутатов парламента Крыма и местных советов в Государственный совет республики проходят три партии. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент обработано уже более 90% протоколов. Точно можно сказать, что в Государственный совет Крыма проходят три партии — “Единая Россия”, ЛДПР и КПРФ», — сообщил РИА Новости Крым глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.

По его данным, после обработки протоколов предварительная явка на выборах в республике составила 46,72%

Голосование в Крыму и Севастополе проходило в течение трех дней. В Крыму избирали депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата.

В Крыму зарегистрированы свыше 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий. В Крыму в воскресенье работали также 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора.

Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.