В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии

Голосование в Крыму и Севастополе проходило в течение трех дней. В Крыму избирали депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата.