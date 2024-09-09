В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партии

«На данный момент обработано уже более 90% протоколов. Точно можно сказать, что в Государственный совет Крыма проходят три партии — “Единая Россия”, ЛДПР и КПРФ», — сообщил РИА Новости Крым глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.
По его данным, после обработки протоколов предварительная явка на выборах в республике составила 46,72%
Голосование в Крыму и Севастополе проходило в течение трех дней. В Крыму избирали депутатов Государственного совета, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях. В Севастополе выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата.
В Крыму зарегистрированы свыше 1 миллиона 473 тысяч избирателей. Для проведения голосования образованы 1129 участковых комиссий. В Крыму в воскресенье работали также 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора.
Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.