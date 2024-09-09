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Выборы в Воронежской области произошли без серьезных ЧП

Явка избирателей составила 67,1%

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области выборы в органы местного самоуправления прошли без серьезных нарушений. Об этом сообщил председатель облизбиркома Илья Иванов.

По данным Иванова, в голосовании участвовали 57 306 избирателей. Явка составила 67,1 процента.

Выборы проходили 7 и 8 сентября в 12 районах Воронежской области: Аннинском, Богучарском, Бутурлиновском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Поворинском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Терновском и Хохольском. На посты глав пяти сел, а также депутатов претендовали 293 кандидата. При этом обладателями заветных мандатов станут меньше половины из них — 129 человек.

На данный момент окончательные результаты голосования не готовы. Идет обработка протоколов участковых избирательных комиссий.