Выборы в Воронежской области произошли без серьезных ЧП

Выборы проходили 7 и 8 сентября в 12 районах Воронежской области: Аннинском, Богучарском, Бутурлиновском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Поворинском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Терновском и Хохольском. На посты глав пяти сел, а также депутатов претендовали 293 кандидата. При этом обладателями заветных мандатов станут меньше половины из них — 129 человек.