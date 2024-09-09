Вячеслав Федорищев набрал почти 80% голосов: публикуем итоги выборов губернатора Самарской области 2024

С 2012 года был помощником ректора РАНХиГС Владимира Мау. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития, которое тогда возглавлял Алексей Улюкаев. Сначала Федорищев работал в департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, а затем стал советником министра. В 2015 году он возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.