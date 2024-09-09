Вячеслав Федорищев набрал почти 80% голосов: публикуем итоги выборов губернатора Самарской области 2024

В Самарской области завершились досрочные выборы губернатора. Они проходили три дня — 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Итоговая явка в регионе составила около 53%. По данным на утро 9 сентября избирательная комиссия региона обработала 100% бюллетеней. Согласно результатам, Вячеслав Федорищев победил с результатом 79,56% голосов. Рассказываем подробности.
Итоги голосования на выборах губернатора Самарской области 2024
После обработки бюллетеней результаты голосования выглядят следующим образом. Вячеслав Федорищев, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 79,56% (1 045 504 голоса). Кандидат от КПРФ Алексей Лескин — 6,93% (91 077). Наталья Бисярина от ЛДПР — 5,98% (78 557), Михаил Маряхин от «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 2,68% (35 231). Владимир Плякин от партии «Новые люди» — 2,23% (29 280), Степан Соловьев от «Зеленой альтернативы» — 1,26% (16 546).
Напомним, прежний губернатор Дмитрий Азаров ушел в отставку 31 мая 2024 года. В этот же день президент Владимир Путин предложил первому заместителю губернатора Тульской области — председателю областного правительства Вячеславу Федорищеву возглавить Самарский регион.
Кто такой Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев родился в 1989 году в Ростовской области. В 2010 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве России (РАНХиГС) и там же продолжил работу после выпуска.
С 2012 года был помощником ректора РАНХиГС Владимира Мау. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития, которое тогда возглавлял Алексей Улюкаев. Сначала Федорищев работал в департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, а затем стал советником министра. В 2015 году он возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.
Он является выпускником третьего потока «Школы губернаторов». В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области.