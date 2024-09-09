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В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было

ЕРЕВАН, 9 сен — РИА Новости. Антироссийской кампании в Армении не было, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

Источник: © РИА Новости

«В Армении не было не было антироссийской кампании. Но я приведу абстрактный пример, прошу не воспринимать это прямо: если я нападу на вас и вы окажете сопротивление, вы назовете это антиаленовской кампанией? То есть мы должны были расслабиться и получить удовольствие?» — сказал Симонян журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия напала на Армению, Симонян вновь попросил не воспринимать его слова прямо.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа назвал недопустимыми оскорбления в адрес России. Он заявил, что основным принципом взаимоотношений Еревана с российскими властями является взаимное уважение.