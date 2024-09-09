В Армении утверждают, что антироссийской кампании в стране не было

«В Армении не было не было антироссийской кампании. Но я приведу абстрактный пример, прошу не воспринимать это прямо: если я нападу на вас и вы окажете сопротивление, вы назовете это антиаленовской кампанией? То есть мы должны были расслабиться и получить удовольствие?» — сказал Симонян журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия напала на Армению, Симонян вновь попросил не воспринимать его слова прямо.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа назвал недопустимыми оскорбления в адрес России. Он заявил, что основным принципом взаимоотношений Еревана с российскими властями является взаимное уважение.