Опубликован документ о громком назначении в правительстве Омской области

Так, в соответствии с документом, бывший глава регионального Следкома Олег Винников с 9 сентября 2024 года утвержден полпредом губернатора в муниципальных районах.
«Назначить Винникова Олега Евгеньевича полномочным представителем губернатора Омской области в муниципальных образованиях 9 сентября 2024 года сроком на один год», — говорится в распоряжении за подписью Виталия Хоценко.
Напомним, что Олег Винников ранее с сентября 2019 года он работал руководителем Следственного комитета по Омской области. В июле 2024 года ушел в отставку.
Комментируя назначение Олега Винникова в субботу, 7 сентября 2024 года, Виталий Хоценко сообщил, что он будет курировать северные районы Омской области.