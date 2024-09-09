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Опубликован документ о громком назначении в правительстве Омской области

В понедельник, 9 сентября 2024 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко о громком назначении в региональном правительстве.

Так, в соответствии с документом, бывший глава регионального Следкома Олег Винников с 9 сентября 2024 года утвержден полпредом губернатора в муниципальных районах.

«Назначить Винникова Олега Евгеньевича полномочным представителем губернатора Омской области в муниципальных образованиях 9 сентября 2024 года сроком на один год», — говорится в распоряжении за подписью Виталия Хоценко.

Напомним, что Олег Винников ранее с сентября 2019 года он работал руководителем Следственного комитета по Омской области. В июле 2024 года ушел в отставку.

Комментируя назначение Олега Винникова в субботу, 7 сентября 2024 года, Виталий Хоценко сообщил, что он будет курировать северные районы Омской области.