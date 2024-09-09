18 мэров выбрали в Приангарье

Самой интригующей была кампания в Братске, где в схватке за пост мэра встретились два единоросса. Сергей Серебренников выиграл праймериз и шёл от партии. Александр Дубровин, мэр Иркутского района, даже приостановил членство в партии, чтобы пойти самовыдвиженцем. Движ сработал: за Дубровина проголосовало более 70% жителей Братска, за Серебренникова — чуть больше 22%.
Мэром Шелеховского района остался Максим Модин, не уступивший экс-мэру Шелехова Сергею Липину. В Эхирит-Булагатском районе кресло удержал Геннадий Осодоев. В Черемховском — Сергей Марач. В Нижнеудинском — Анатолий Крупенёв.
Усть-Удинский район избрал мэром Сергея Чемезова, Аларский — Романа Дульбеева, Киренский — Кирилла Свистелина, Боханский — Эдуарда Коняева. Это действующие мэры.
Также остались при креслах и должностях Николай Хрычов в Чунском муниципальном округе и Яков Макаров — в Усть-Илимском муниципальном округе.
В Тулуне мэром выбрали Михаила Гильдебранта, экс-мэра Тулунского района. В этом кресле он сменил Юрия Карих, арестованного и подследственного по делу о превышении должностных полномочий.
В Усть-Илимске вместо Анны Щекиной будет Эдуард Симонов. В Саянске в тени Олега Боровского будет пытаться держать его высокую планку Александр Ермаковю.
в Осинском районе мэром стал Борис Хошхоев. В Баяндаевском остался при кресле подследственный Анатолий Табинаев.
В Тайшетском районе Александр Величко не справился с Александром Кузиным, но у него есть возможность попробовать свои силы в следующем году, когда будут выбирать мэра Тайшетского муниципального округа.
В Казачинско-Ленском районе мэром стал Игорь Потапов. В Куйтуне — Людмила Яковлева. Слюдянское городское поселение возглавит самовыдвиженец Андрей Должиков. Заларинское — Виталий Орноев.