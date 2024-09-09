18 мэров выбрали в Приангарье

Самой интригующей была кампания в Братске, где в схватке за пост мэра встретились два единоросса. Сергей Серебренников выиграл праймериз и шёл от партии. Александр Дубровин, мэр Иркутского района, даже приостановил членство в партии, чтобы пойти самовыдвиженцем. Движ сработал: за Дубровина проголосовало более 70% жителей Братска, за Серебренникова — чуть больше 22%.