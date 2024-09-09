«Турки предложили площадку (для проведения переговоров). Нас там не было. На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки… Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», — заявила Нуланд в интервью признанному иноагентом в РФ журналисту Михаилу Зыгарю*.
Нуланд не сказала прямо, что США не одобрили соглашение между Россией и Украиной. Однако, по ее словам, американской стороне стало понятно, что главное условие РФ было невыгодно Киеву, так как якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на Россию.
«Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», — добавила она.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать» дальше.
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.