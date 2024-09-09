Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева

«Турки предложили площадку (для проведения переговоров). Нас там не было. На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки… Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», — заявила Нуланд в интервью признанному иноагентом в РФ журналисту Михаилу Зыгарю*.