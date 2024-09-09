«Единая Россия» в Иркутской области на выборах вновь достигла исторического максимума

«Это лучший результат партии на муниципальных выборах в истории Иркутской области. Уровень поддержки, которую получили от избирателей по итогам голосования 8 сентября кандидаты “Единой России”, выше показателя массовых выборов в органы местного самоуправления, которые проходили в 2022 году. Тогда наши кандидаты смогли получить 74% мандатов, сейчас — в 77%. Это чистый партийный результат, без учета наших однопартийцев, которые по тем или иным причинам шли самовыдвиженцами, — отметил руководитель исполнительного комитета Иркутского регионального отделения “Единой России” Дмитрий Брянский. — И этот результат требует от нас еще большей работы — по выполнению программ развития, партийных проектов, мероприятий народной программы».