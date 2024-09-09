«Единая Россия» в Иркутской области на выборах вновь достигла исторического максимума

На муниципальных выборах в Иркутской области, прошедших в единый день голосования 8 сентября, «Единая Россия» одержала победу, получив впечатляющий результат в 77% от числа выборных мандатов.
Так, в регионе состоялись выборы 18 мэров городов, районов и муниципальных округов, «Единая Россия» выдвинула 16 кандидатов, 14 из них победили. Кроме того, победили три самовыдвиженца и один — кандидат «Гражданской платформы».
8 сентября состоялись выборы муниципальных дум в 23 городских округах, муниципальных районах и муниципальных округах и довыборы в пять дум. В общей сложности избирался 421 депутат. Результат «Единой России» — 352 мандата, ЛДПР — 17, КПРФ — 12, «Новых людей» — 10, «Справедливой России» — 5, «Гражданской платформы» — 1. И еще 48 победивших кандидатов — самовыдвиженцы.
Дума Усть-Илимского муниципального округа сформирована «Единой Россией» полностью: все 15 мандатов получили кандидаты от «партии власти». Высокий результат достигнут «Единой Россией» по итогам выборов в думу города Зимы — 20 мест из 21-го, Чунского муниципального округа — 19 из 20-ти, Баяндаевского района — 14 из 15-ти.
Из 23 вновь избранных дум городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов «Единая Россия» получила большинство в 21 думе. В том числе, убедительная победа получена на выборах депутатов думы города Иркутска — 30 из 35-ти депутатов (по одному будут представлять также партии ЛДПР и «Гражданскую платформу», 3 — самовыдвиженцы). В думе города Братска из 25 депутатов 17 — представители «Единой России» (3 — ЛДПР, 2 — «Новые люди», 3 — самовыдвиженцы).
Кроме того, в ЕДГ состоялись выборы дум пяти муниципальных образований поселенческого уровня и довыборы в семь местных дум, в общей сложности — 63 мандата. Из них 49 получили кандидаты «Единой России», 8 — самовыдвиженцы, 5 — представители КПРФ, 1 — ЛДПР. Дума Половино-Черемховского МО полностью сформирована «Единой Россией» (10 из 10 депутатов), Бирюльского, Масляногорского МО — почти полностью (по 9 депутатов из 10-ти).
«Это лучший результат партии на муниципальных выборах в истории Иркутской области. Уровень поддержки, которую получили от избирателей по итогам голосования 8 сентября кандидаты “Единой России”, выше показателя массовых выборов в органы местного самоуправления, которые проходили в 2022 году. Тогда наши кандидаты смогли получить 74% мандатов, сейчас — в 77%. Это чистый партийный результат, без учета наших однопартийцев, которые по тем или иным причинам шли самовыдвиженцами, — отметил руководитель исполнительного комитета Иркутского регионального отделения “Единой России” Дмитрий Брянский. — И этот результат требует от нас еще большей работы — по выполнению программ развития, партийных проектов, мероприятий народной программы».