Новым главой Комсомольска-на-Амуре стал Дмитрий Заплутаев: кто он

Победивший на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев выразил благодарность жителям города за оказанное доверие и поддержку. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что на посту главы города намерен сделать все возможное, чтобы каждое обращение и инициатива жителей были учтены и нашли решение в работе городской администрации.
Заплутаев отметил, что у города есть поддержка избранного губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и подчеркнул, что гордость за родной Комсомольск и стремление сделать его современным и комфортным ведут к уже начатой работе.
«С уважением отношусь ко всем, кто на выборах главы города отдал свой голос другим кандидатам. Каждое дельное предложение и выявленная проблема не должны иметь политической окраски — работы хватит всем и для всех», — сказал он.
В завершение Заплутаев вспомнил призыв почётного гражданина Комсомольска-на-Амуре Юрия Алексеевича Гагарина: «Поехали!».
В 2000 году Дмитрий Заплутаев окончил Комсомольский-на-Амуре педагогический колледж, получив квалификацию учителя физической культуры. В 2003 году он завершил обучение в Дальневосточной государственной академии физической культуры и получил соответствующий диплом. В 2015 году по его инициативе было создано новое подразделение администрации города — управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике.
В августе 2024 года Заплутаев стал руководителем рабочей группы, созданной для реализации запросов и инициатив граждан Комсомольска-на-Амуре. На нынешних выборах главы города он победил с результатом 43,77%, сменив на соответствующем посту Александра Жорника.