Новым главой Комсомольска-на-Амуре стал Дмитрий Заплутаев: кто он

Победивший на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев выразил благодарность жителям города за оказанное доверие и поддержку. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что на посту главы города намерен сделать все возможное, чтобы каждое обращение и инициатива жителей были учтены и нашли решение в работе городской администрации.