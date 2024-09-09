La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

Шольц накануне в интервью ZDF сообщил, что выступает за участие России во втором «саммите мира» (первый прошел в июне в Швейцарии, в его основе лежала «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую отвергает Москва). «Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира», — заявил канцлер и рассказал, что провел доверительный разговор с Зеленским. Украинский президент также говорил, что хочет участия России на определенных условиях, но российский МИД возможность участия в украинском саммите исключил. По мнению замглавы ведомства Михаила Галузина, на встрече будет звучать «прежняя риторика в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной “формулы” Зеленского и будут проигнорированы другие инициативы.