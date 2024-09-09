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В Волгограде назвали имя вновь избранного губернатора

За кандидата проголосовали 79,68% от явившихся на выборы жителей области, явка составила 61,73%.

Источник: РИА "Новости"

Все протоколы участковых избирательных комиссий уже обработаны и имя нового главы волгоградского региона стало известно. Собственно, никто и не сомневался, что им станет Андрей Бочаров.

За действующего губернатора проголосовали 79,68% от явившихся на выборы жителей области. Явка составила 61,73%.

Соперники идут далеко позади: кандидат от КПРФ Олег Дмитриев набрал 7,83%, представитель ЛДПР Алексей Кононенко — 5,37%, кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Евгений Кареликов — 3,49%, представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Васютенко — 2,26%. Ранее стали известны фамилии одномандатников на выборах в облдуму.