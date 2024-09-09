Сергей Кравчук: «Хабаровск — это территория больших амбиций и далеко идущих планов»

«Приветствую жителей и гостей города на этой уникальной выставке. Здесь собраны товары и разработки мастеров со всего региона. Хотелось бы поделиться достижениями Хабаровска. В городе на сегодняшний день осуществляют деятельность промышленные предприятия тридцати видов экономической деятельности, важнейшие из них: производство машин и оборудования, лекарственных средств, готовых металлических изделий, пищевых продуктов, стройматериалов и многое другое. Продукция флагманских предприятий в том или ином виде представлена на выставке достижений. Дорогие друзья, Хабаровск — это территория больших амбиций и далеко идущих планов. Здесь рады людям с активной гражданской позицией, которые готовы вместе делать наш город лучше», — обратился к участникам выставки мэр Хабаровска Сергей Кравчук.