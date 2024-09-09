Сергей Кравчук: «Хабаровск — это территория больших амбиций и далеко идущих планов»

Всю прошлую неделю на набережной Хабаровска стояли красочные палатки и шатры, а общественные пространства были наводнены людьми. По решению руководства региона в краевой столице провели уникальную выставку достижений Хабаровского края. Здесь были представлены все муниципальные образования региона. Их представители продемонстрировали самое лучшее, чего достигли в культурной, социальной, промышленной сферах. Для гостей выставки организовали мастер-классы, презентации, конкурсы и концерты. В финальный день мероприятия его посетил мэр города Сергей Кравчук. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Приветствую жителей и гостей города на этой уникальной выставке. Здесь собраны товары и разработки мастеров со всего региона. Хотелось бы поделиться достижениями Хабаровска. В городе на сегодняшний день осуществляют деятельность промышленные предприятия тридцати видов экономической деятельности, важнейшие из них: производство машин и оборудования, лекарственных средств, готовых металлических изделий, пищевых продуктов, стройматериалов и многое другое. Продукция флагманских предприятий в том или ином виде представлена на выставке достижений. Дорогие друзья, Хабаровск — это территория больших амбиций и далеко идущих планов. Здесь рады людям с активной гражданской позицией, которые готовы вместе делать наш город лучше», — обратился к участникам выставки мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Кроме того, градоначальник рассказал, что краевая столица — это ключевой логистический и инфраструктурный узел в товарообмене между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а хабаровский железнодорожный узел — крупнейший в регионе. При этом речной порт Хабаровска также входит в число самых больших на всем Амуре, и только 19 аэропортов России могут посостязаться с хабаровским по загруженности пассажиропотоком.
До самого позднего вечера участники и гости выставки не покидали набережной. Для ознакомления здесь представили технику, используемую сейчас российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. Например, спецавтомобили багги, который производят в Хабаровске. Они помогают российским воинам на передовой и отличаются своей скоростью, маневренностью и проходимостью. Показали гостям выставки и беспилотные летательные аппараты разных типов. Их также используют для решения разноплановых задач в зоне СВО.