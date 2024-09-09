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Победу на довыборах в гордуму Ростова одержали три кандидата от «Единой России»

На довыборах в гордуму Ростова избиратели поддержали депутатов от партии «Единая Россия».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на дополнительных выборах депутатов городской думы победу одержали три кандидата от партии «Единая Россия». Об этом сообщает Облизбирком.

Напомним, голосование на муниципальном уровне проходило по Ворошиловским одномандатным избирательным округам № 5 и 6, а также по Кировскому одномандатному избирательному округу № 10.

Явка избирателей в этих случаях составила 28,49%.

Напомним, также в Ростовской области с 6 по 8 сентября голосовали за депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152. Лидером с 75,73% голосов оказалась Виктория Абрамченко от партии «Единая Россия».