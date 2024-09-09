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Участник СВО лидирует на довыборах в гордуму Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде завершились трехдневные выборы. Избиратели голосовали за новых депутатов в муниципалитетах, а также в городах Бор, Дзержинск, Саров. Вместе с ними состоялись довыборы в гордуму областной столицы. Жители отдали свои голоса за нового депутата по 30 округу Советского района после того, как предыдущий слуга народа Олег Лавричев был арестован.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ровно в 20:00 по местному времени все 92 избирательных участка, задействованных на выборах в ЕДГ 2024 на территории Нижегородской области, закрылись для голосования избирателей», — сообщили накануне в региональном избиркоме.

По предварительным результатам, по 30 округу Нижнего Новгорода победил участник специальной военной операции Евгений Чинцов, представляющий партию «Единая Россия» и участвовавший в президентской программе «Время героев».

Кроме Чинцова, принимали участие в довыборах еще четыре кандидата:

предприниматель Ксения Пожарова от КПРФ; помощник депутата регионального парламента Анна Разумкова от СРПЗП; депутат Александр Сидельников от ЛДПР; заместитель директора ООО «Арзамасская типография» Денис Ситников от «Новых людей».

Предварительно, Чинцов набрал более 5,1 тысячи голосов, что делает его лидером. Второе место заняла Пожарова, ей отдали предпочтении более 460 нижегородцев. За представительницей КПРФ следует Александр Сидельников.

Напомним, что в единый день голосования в Приволжье в трех субъектах выбирали глав региона. В частности, по итогам выборов руководить Самарской областью будет Вячеслав Федорищев, Оренбургской областью — Денис Паслер, а Башкирией — Радий Хабиров.