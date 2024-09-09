Участник СВО лидирует на довыборах в гордуму Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде завершились трехдневные выборы. Избиратели голосовали за новых депутатов в муниципалитетах, а также в городах Бор, Дзержинск, Саров. Вместе с ними состоялись довыборы в гордуму областной столицы. Жители отдали свои голоса за нового депутата по 30 округу Советского района после того, как предыдущий слуга народа Олег Лавричев был арестован.