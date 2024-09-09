Участник СВО лидирует на довыборах в гордуму Нижнего Новгорода

«Ровно в 20:00 по местному времени все 92 избирательных участка, задействованных на выборах в ЕДГ 2024 на территории Нижегородской области, закрылись для голосования избирателей», — сообщили накануне в региональном избиркоме.
По предварительным результатам, по 30 округу Нижнего Новгорода победил участник специальной военной операции Евгений Чинцов, представляющий партию «Единая Россия» и участвовавший в президентской программе «Время героев».
Кроме Чинцова, принимали участие в довыборах еще четыре кандидата:
Предварительно, Чинцов набрал более 5,1 тысячи голосов, что делает его лидером. Второе место заняла Пожарова, ей отдали предпочтении более 460 нижегородцев. За представительницей КПРФ следует Александр Сидельников.
Напомним, что в единый день голосования в Приволжье в трех субъектах выбирали глав региона. В частности, по итогам выборов руководить Самарской областью будет Вячеслав Федорищев, Оренбургской областью — Денис Паслер, а Башкирией — Радий Хабиров.