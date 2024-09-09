Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за активность и поддержку на прошедших выборах

«Выборы прошли организовано, без нареканий. Явка составила почти 49%, это на 4% больше, чем в губернаторские выборы в 2019 году. И по количеству избирателей, которые пришли на участки, и по явке показатели выше предыдущих. Благодарю наших избирателей за активность и поддержку губернатора Челябинской области. Считаю, что это оценка той работы, которая проводилась в течение последних пяти лет, непростых лет. Это доверие и аванс на будущее, который еще предстоит отработать. Многое сделано, но многое и предстоит сделать», — отметил Алексей Текслер на аппаратном совещании.