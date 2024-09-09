«Выборы прошли по закону»: Метшин подвел итоги избирательной кампании в Казани

Градоначальник напомнил, что на 80 объектах были размещены пункты здоровья, где проводили терапевтические осмотры и вакцинировали от гриппа. На участках работали ярмарки, в рамках которых удалось реализовать почти 200 тонн продукции. Для удобства жителей на маршрутах работали бесплатные автобусы, на которых казанцы совершили 211 тысяч поездок.