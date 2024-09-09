Избирательная комиссия озвучила итоги выборов в Иркутской области

На выборах в думу Братска явка составила 40,46%. Всего замещалось 25 мест. «Единая Россия» завоевала 18 мандатов, ЛДПР — три. А «Новые люди» и самовыдвиженцы — по два. В округе № 3 голосовали лишь за одну кандидатуру — Андрея Аксютина. Чтобы одержать победу в выборах, ему нужно было набрать 50% голосов людей, пришедших на выборы. Ему удалось завоевать 68,3%, после этого его избрали депутатом.