Избирательная комиссия озвучила итоги выборов в Иркутской области

Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев провел пресс-конференцию, где огласил предварительные итоги выборов. Напомним, единый день голосования прошел в Приангарье 8 сентября. Об этом КП-Иркутск сообщили в избиркоме области.
Прошла 91 муниципальная кампания. Средняя явка составила 24,22%. Самую высокую активность показали жители Баяндаевского района, там пришло 66,15% избирателей. А вот минимальную активность зафиксировали на выборах депутатов думы Иркутского района, там пришло лишь 14,54% человек.
— На муниципальных выборах замещались 484 депутатских мандата. Партийное представительство распределилось следующим образом: «Единая Россия» — 365 депутатских мест, КПРФ — 21, ЛДПР — 20, «Новые люди» — 10, «Справедливая Россия — За правду» — 5, «Гражданская Платформа» — 1, самовыдвиженцы — 62, — рассказали в пресс-службе избиркома.
На выборах в думу Братска явка составила 40,46%. Всего замещалось 25 мест. «Единая Россия» завоевала 18 мандатов, ЛДПР — три. А «Новые люди» и самовыдвиженцы — по два. В округе № 3 голосовали лишь за одну кандидатуру — Андрея Аксютина. Чтобы одержать победу в выборах, ему нужно было набрать 50% голосов людей, пришедших на выборы. Ему удалось завоевать 68,3%, после этого его избрали депутатом.
В думе Масляногорского МО проведут жеребьевку, там два кандидата «Единой России» набрали одинаковое количество голосов (по 92).