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Кремль не видит повода для интервью Путина Гершковичу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не заинтересован в интервью президента РФ Владимира Путина осужденному в России за шпионаж и вернувшемуся в США в результате обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об отсутствии повода для такого интервью заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

Как сообщает WSJ, обращаясь к Путину за помилованием, Гершкович также попросил об интервью у российского президента.

«Пока мы не заинтересованы в таком интервью, — ответил Песков на соответствующий вопрос. — Для того чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то [журналистам], нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим».

1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в некоторых странах НАТО, а также несовершеннолетние дети. Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян, прибывших в аэропорт Внуково-2 бортом специального летного отряда «Россия».

Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств. Среди них был, в частности, и Гершкович, осужденный в России за шпионаж на 16 лет колонии строгого режима.

Путин Владимир
Песков Дмитрий