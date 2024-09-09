Кремль не видит повода для интервью Путина Гершковичу

Как сообщает WSJ, обращаясь к Путину за помилованием, Гершкович также попросил об интервью у российского президента.
«Пока мы не заинтересованы в таком интервью, — ответил Песков на соответствующий вопрос. — Для того чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то [журналистам], нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим».
1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в некоторых странах НАТО, а также несовершеннолетние дети. Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян, прибывших в аэропорт Внуково-2 бортом специального летного отряда «Россия».
Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств. Среди них был, в частности, и Гершкович, осужденный в России за шпионаж на 16 лет колонии строгого режима.