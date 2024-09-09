Спикер ЗакСа Александр Бельский поблагодарил петербуржцев за участие в выборах

В Петербурге завершилось трехдневное голосование за будущего главу города. Спикер Заксобрания Александр Бельский поблагодарил всех местных жителей, которые приняли участие в выборах губернатора. Пока точных результатов голосования не озвучивали, но Бельский отметил, что уже ясно, что Северную столицу вновь возглавит Александр Беглов.
— Спасибо за неравнодушие, истинную любовь к Северной столице, — обратился спикер ЗакСа к петербуржцам. — Результаты уже очевидны, и я искренне рад, что петербургскую команду вновь возглавит губернатор Александр Беглов. Выборы показали подлинный уровень доверия жителей к нему.
За прошедшие пять лет в Петербурге удалось добиться впечатляющих результатов. Одним из таких стало то, что бюджет пополнился на 1 трлн рублей. Еще недавно эта цифра казалась недостижимой. Кроме того, было построено более 300 новых детсадов и школ, почти столько же новых общественных пространств, 50 медучреждений и многое другое. В городе достигли исторического минимума безработицы, решили проблему обманутых дольщиков.
— Самое главное, что Петербург настроен на дальнейшее развитие. На наших глазах Северная столица становится мегаполисом 21 века.