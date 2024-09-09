Спикер ЗакСа Александр Бельский поблагодарил петербуржцев за участие в выборах

За прошедшие пять лет в Петербурге удалось добиться впечатляющих результатов. Одним из таких стало то, что бюджет пополнился на 1 трлн рублей. Еще недавно эта цифра казалась недостижимой. Кроме того, было построено более 300 новых детсадов и школ, почти столько же новых общественных пространств, 50 медучреждений и многое другое. В городе достигли исторического минимума безработицы, решили проблему обманутых дольщиков.