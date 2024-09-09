25 из 28 мандатов на выборах в Новосибирской области забрала «Единая Россия»

В частности, единоросс Сергей Смирнов набрал больше всего голосов по округу № 3 и теперь станет депутатом законодательного собрания. А вот, на выборах в горсовет Новосибирска у кандидата от «Единой России» лишь пятое место, а победил в голосовании коммунист Ерлан Байжанов.