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25 из 28 мандатов на выборах в Новосибирской области забрала «Единая Россия»

В активе представителей партии власти, в том числе и мандат депутата заксобрания.

Источник: Избирком Новосибирской области

Закончились трехдневные выборы в Новосибирской области. Их итоги подвели 9 сентября. По данным избиркома по итогам голосования абсолютное большинство депутатских мандатов завоевали кандидаты от «Единой России».

Избирательная комиссия Новосибирской области обнародовала предварительные результаты выборов, которые проходили в регионе с 6 по 8 сентября. Напомним, что голосование состоялось в Баганском, Барабинском, Каргатском, Искитимском, Колыванском, Купинском, Краснозерском и Северном районах. Там кандидаты конкурировали за вакантные места в местных советах депутатов.

Помимо этого, были определены обладатели депутатских мандатов в горсовете Новосибирска и региональном заксобрании.

По информации избиркома, победителями стали 25 кандидатов от «Единой России» и по одному от КПРФ, ЛДПР. Кроме того, на одном из округов выиграл самовыдвиженец.

В частности, единоросс Сергей Смирнов набрал больше всего голосов по округу № 3 и теперь станет депутатом законодательного собрания. А вот, на выборах в горсовет Новосибирска у кандидата от «Единой России» лишь пятое место, а победил в голосовании коммунист Ерлан Байжанов.

Иван ЛУДНОВ.