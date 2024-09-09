Лавров заявил о Ближнем Востоке на грани большой войны

Об угрозе региональной войны на Ближнем Востоке предупреждали и лидеры ряда западных стран, например, президент США Джо Байден. Соединенные Штаты выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС наряду с Египтом и Катаром. В начале августа три страны выпустили совместное заявление, в котором призвали заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Axios писал, что в сентябре США представят сторонам окончательное предложение о соглашении.