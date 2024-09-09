Выборы, «мирный план» Шольца и диверсия на «Северных потоках». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
Глава государства может встретиться с группой высоких представителей БРИКС, в которую входит советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал: «Мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия».
О выборах
Выборы в России
Зарубежные силы пытались повлиять на выборы в рамках единого дня голосования, но их возможности были существенно сужены: «Все-таки мы страхуем наш внутриполитический ландшафт».
Кремль считает хорошими результаты «Единой России» на прошедших выборах и констатирует уверенную победу всех исполняющих обязанности руководителей регионов.
О диверсии на «Северных потоках»
Диверсия на «Северных потоках» должна быть «тщательно расследована», нельзя позволить причастным странам замять эту ситуацию.
О «мирном плане» Шольца
Кремль слышал о «мирном плане» канцлера ФРГ Олафа Шольца только из СМИ, но заранее «не отмахивается» ни от каких вариантов урегулирования: «Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь».
Реальных предпосылок для урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживается: «Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом».
О возможности интервью Путина Гершковичу
В Кремле пока не заинтересованы в интервью Путина вернувшемуся в США в ходе обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу: «Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то [журналистам], нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим».
О сотрудничестве с Ираном
Россия продолжит развивать сотрудничество с Ираном во всех областях, включая самые чувствительные.
Что касается материала The Wall Street Journal о якобы поставках Тегераном ракет малой дальности Москве, то «не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности».