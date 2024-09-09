Выборы, «мирный план» Шольца и диверсия на «Северных потоках». Темы брифинга Пескова

В Кремле пока не заинтересованы в интервью Путина вернувшемуся в США в ходе обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу: «Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то [журналистам], нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим».