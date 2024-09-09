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Выборы, «мирный план» Шольца и диверсия на «Северных потоках». Темы брифинга Пескова

Единый день голосования в России, сообщения СМИ о подготовке канцлером ФРГ Олафом Шольцем «мирного плана» по Украине и диверсия на «Северных потоках» стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Глава государства может встретиться с группой высоких представителей БРИКС, в которую входит советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал: «Мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия».

О выборах

Выборы в России 6—8 сентября «прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами».

Зарубежные силы пытались повлиять на выборы в рамках единого дня голосования, но их возможности были существенно сужены: «Все-таки мы страхуем наш внутриполитический ландшафт».

Кремль считает хорошими результаты «Единой России» на прошедших выборах и констатирует уверенную победу всех исполняющих обязанности руководителей регионов.

О диверсии на «Северных потоках»

Диверсия на «Северных потоках» должна быть «тщательно расследована», нельзя позволить причастным странам замять эту ситуацию.

О «мирном плане» Шольца

Кремль слышал о «мирном плане» канцлера ФРГ Олафа Шольца только из СМИ, но заранее «не отмахивается» ни от каких вариантов урегулирования: «Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь».

Реальных предпосылок для урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживается: «Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом».

О возможности интервью Путина Гершковичу

В Кремле пока не заинтересованы в интервью Путина вернувшемуся в США в ходе обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу: «Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то [журналистам], нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим».

О сотрудничестве с Ираном

Россия продолжит развивать сотрудничество с Ираном во всех областях, включая самые чувствительные.

Что касается материала The Wall Street Journal о якобы поставках Тегераном ракет малой дальности Москве, то «не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности».

Песков Дмитрий