В Прикамье явка избирателей на муниципальных выборах стала рекордной за 10 лет

Явка составила 133 949 избирателей или 31,54%. По данным крайизбиркома, это самый высокий результат для данного уровня выборов с 2014 года. Например, в 2022 году явка на муниципальных выборах составила 21,16%, в 2023 — 21,17% с учетом дистанционного электронного голосования. Самый высокий показатель был зафиксирован 10 лет назад — тогда явка достигла 30,1%.