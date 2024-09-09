В Прикамье явка избирателей на муниципальных выборах стала рекордной за 10 лет

В Пермском крае подвели официальные итоги выборов, которые состоялись в дни голосования с 6 по 8 сентября 2024 года. В выходные проходили довыборы депутатов в региональное Законодательное Собрание по округам № 12 и № 20, а также выборы в органы местного самоуправления.
Явка составила 133 949 избирателей или 31,54%. По данным крайизбиркома, это самый высокий результат для данного уровня выборов с 2014 года. Например, в 2022 году явка на муниципальных выборах составила 21,16%, в 2023 — 21,17% с учетом дистанционного электронного голосования. Самый высокий показатель был зафиксирован 10 лет назад — тогда явка достигла 30,1%.
В ходе прошедшей избирательной кампании самую высокую активность показали жители Юсьвы (43,14%), Уинского (40,92%) и Октябрьского округов (40,73%). Самый низкий показатель на довыборах оказался в Лысьвенском округе. Там проголосовало 9,08% избирателей.