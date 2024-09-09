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Андрей Бочаров поблагодарил волгоградцев за доверие и гражданскую позицию

В понедельник, 9 сентября, волгоградский губернатор провел оперативное совещание, главной темой которого стали итоги прошедшего трехдневного голосования.

Источник: РИА "Новости"

Андрей Бочаров поблагодарил жителей региона за явку на участки и сделанный выбор. Отдельную благодарность он адресовал организаторам процедуры выборов.

«Спасибо жителям Волгоградской области за проявленную ответственную гражданскую позицию и сделанный выбор, — отметил глава региона. — Высокое доверие жителей накладывает на политические партии, кандидатов, получивших серьезную общественную поддержку, дополнительную ответственность при принятии и реализации решений по дальнейшему социально-экономическому развитию Волгоградской области».

Напомним, голосование проходило в Волгоградской области с 6 по 8 сентября. На выборах губернатора Волгоградской области победу с результатом 79,6% одержал Андрей Бочаров.

В ходе голосования за кандидатов в депутаты областной думы значительную поддержку получили представители «Единой России». Не обошлось и без электральной сенсации — партия «Новые люди» преодолела пятипроцентный барьер и теперь тоже будет представлена в региональном парламенте.

К слову, явка оказалась рекордной — 61,73%. Таким образом, в процедуре голосования в этом году приняли участие почти 1 млн 100 тысяч волгоградских избирателей.