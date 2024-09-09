Песков: Кремль знает о мирном плане Шольца только из СМИ

«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь», — сказал Песков.