Песков: Кремль знает о мирном плане Шольца только из СМИ

«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь», — сказал Песков.
При этом пресс-секретарь отметил, что на данный момент очертания мирного урегулирования конфликта на Украине не прослеживаются: слышны только заявления европейских стран, но ни о чем подобном не говорит сторона, которая «дирижирует всем коллективным Западом».
Песков также прокомментировал заявление канцлера ФРГ о необходимости тщательного расследования диверсии на «Северных потоках». Он заявил, что Кремль согласен с позицией Шольца и добавил, что нельзя позволить причастным к теракту странам «замять» преступление.
«Диверсия в отношении “Северных потоков” должна быть тщательно расследована. Несмотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношение к этой истории, замять дело. Ни в коем случае нельзя позволить этому случиться», — подчеркнул представитель Кремля.
Олаф Шольц накануне заявил, что страна сделает все возможное для установления всех деталей теракта на «Северных потоках». Он отметил, что федеральная прокуратура и органы безопасности ФРГ «далеко зашли» в расследовании дела и обещал наказать всех виновных в подрыве газопроводов.