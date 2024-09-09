В ЕС снова не признали легитимность крымских выборов

Европейский союз не признает демократические выборы в Госсовет и представительные органы муниципалитетов, которые прошли в Крыму 8 сентября. Об этом сказано в заявлении европейской внешнеполитической службы.
«ЕС не признает так называемые выборы и их результаты в Крыму. Они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий», — сказано в тексте заявления.
Мало того, европейские чиновники снова принялись угрожать организаторам выборов и обвинили их в нарушении международного права.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбор крымчан был максимально открытым и демократичным.
«Избирательный процесс прошел без грубых нарушений, был максимально открытым и демократичным», — написал Аксенов в своем Tg-канале.
Также КП-Крым сообщала, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал клоунадой заявления украинских дипломатов о нелегитимных выборах.