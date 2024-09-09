Песков: Кремль не знает деталей плана Шольца относительно переговоров по Украине

Олаф Шольц готовит свой план урегулирования на Украине, предусматривающий территориальные уступки со стороны Киева, сообщила La Repubblica. По данным газеты, он добивается славы «канцлера мира» на фоне снижения поддержки и провала своих сторонников на выборах в ФРГ. Накануне Шольц уже призвал к скорейшему достижению мира и выступил за участие РФ во втором «мирном саммите». В Кремле заявили, что о «плане Шольца» знают только из СМИ, а в Госдуме увидели в его заявлениях «уловку».