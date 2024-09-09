Место новосибирского министра здравоохранения Хальзова заняла его зам Аксенова

Стало известно, кто занял место экс-министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Исполняющей обязанности назначили его заместителя Елену Аксенову. Об этом КП-Новосибирск сообщили в правительстве региона.
Известно, что Аксенова работала заместителем министра здравоохранения Новосибирской области с 2017 года.
Ранее сообщалось, что Константина Хальзова Андрей Травников назначил замгубернатора. Он будет курировать работу министерства здравоохранения, а также деятельность министерства труда Новосибирской области.