Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Место новосибирского министра здравоохранения Хальзова заняла его зам Аксенова

Ее назначили исполняющей обязанности.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто занял место экс-министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Исполняющей обязанности назначили его заместителя Елену Аксенову. Об этом КП-Новосибирск сообщили в правительстве региона.

Известно, что Аксенова работала заместителем министра здравоохранения Новосибирской области с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Константина Хальзова Андрей Травников назначил замгубернатора. Он будет курировать работу министерства здравоохранения, а также деятельность министерства труда Новосибирской области.