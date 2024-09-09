«Страна» назвала видео боя F-16 кадрами из компьютерной игры

Украинский нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили из ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. Среди других версий крушения — техническая неисправность и ошибка пилота.