«Страна» назвала видео боя F-16 кадрами из компьютерной игры

Накануне видео распространилось в украинских социальных сетях. По информации издания, F-16 и Су-57 никогда не встречались в воздушном бою, а ролик — запись из компьютерной игры Digital Combat Simulator, которая симулирует воздушные бои.
Первые истребители F-16 прибыли на Украину в небольшом количестве в июле 2024 года. Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Украине американские истребители.
В конце августа ВСУ потеряли первый F-16. По словам главкома Александра Сырского, он потерпел крушение, когда летчик сбил две российские ракеты и пытался атаковать третью.