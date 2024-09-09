Александр Беглов победил на выборах губернатора Петербурга

— За ходом голосования следили 7162 наблюдателя. Петербург посетили также международные эксперты из пяти стран, которые подчеркнули высокий уровень организации. На избирательных участках работали 1828 систем видеонаблюдения. В Невской ратуше функционировал Центр общественного наблюдения, где любой желающий мог посмотреть на голосование в любое время. Удалось не допустить ни одной серьезной провокации. Но были не очень радостные события — увы, часть сотрудников избирательных комиссий и полиции отравились, но все комиссии доработали до конца, — рассказал Мейксин.