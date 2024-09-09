Александр Беглов победил на выборах губернатора Петербурга

Сегодня, 9 сентября, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин подвел итоги губернаторских выборов. За должность градоначальника боролись четыре кандидата: Александр Беглов от партии «Единая Россия», Павел Брагин от «Зеленых», Сергей Малинкович от КПРФ и Максим Яковлев от ЛДПР. Действующий глава города Александр Беглов набрал 59,80 процента голосов, одержав победу на минувших выборах.
— За ходом голосования следили 7162 наблюдателя. Петербург посетили также международные эксперты из пяти стран, которые подчеркнули высокий уровень организации. На избирательных участках работали 1828 систем видеонаблюдения. В Невской ратуше функционировал Центр общественного наблюдения, где любой желающий мог посмотреть на голосование в любое время. Удалось не допустить ни одной серьезной провокации. Но были не очень радостные события — увы, часть сотрудников избирательных комиссий и полиции отравились, но все комиссии доработали до конца, — рассказал Мейксин.
Второе место занял кандидат от ЛДПР Максим Яковлев — за него галочку в бюллетене поставили 18,34 процента избирателей. Третье место досталось Павлу Брагину от «Зеленых» — 11,79 процента, четвертое — Сергею Малинковичу от «Коммунистов России» — 8,6 процента. Явка на губернаторских выборах составила 37,76 процента.
К слову, прошедшие выборы стали первыми для 17 700 петербуржцев, еще у 106 из числа избирателей в Единый день голосования был день рождения.
Напомним, на протяжении трех дней в Северной столице также проходили довыборы в Законодательное собрание по 18-му округу. Первое место занял Александр Малькевич от партии «Единая Россиия», набрав 55,45 процента голосов, второе — Александр Михайлов от КПФР — 12,56 процента, третье — Андрей Денисов от партии «Новые люди» — 10,92 процента, четвертое — Евгений Ененков от ЛДПР — 8,97 процента, пятое — Александр Колос от партии «Справедливая Россия — За правду» — 8,67 процента.
Кроме того, местные жители отдавали голоса на депутатов муниципальных советов. Больше всего мандатов набрали кандидаты от «Единой России» — 1310, ЛДПР — 68, «Новые люди» — 36, «Справедливая Россия» — 12 мандатов, КПРФ — 10, «Коммунисты России» — семь, «Зеленые» — два, «Партия пенсионеров» — один, «Общенародный союз» — один, а также самовыдвиженцы, собравшие 129 мандатов.