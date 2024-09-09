Глава Тольятти объявил, что готов участвовать в реализации планов Вячеслава Федорищева

«Откровенно говоря, результаты выборов показывают, что у людей огромный запрос на изменения. И в том, что они произойдут, сомнений нет. Это нам продемонстрировала программа развития Самарской области, которую накануне выборов представил Вячеслав Андреевич. То, что в ней изложено, вселяет уверенность, что намеченные планы будут выполнены», — заявил господин Ренц, добавив, что готов всецело участвовать в реализации поставленных задач.