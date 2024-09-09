«Никто не хотел проиграть»: коммунист Ерлан Байжанов рассказал о своей победе на выборах в горсовет

— Надо понимать, что выборы — это не постановка в оперном театре. Тут живая жизнь, никто не хотел проигрывать. Несмотря на то, что происходило я могу заявить, что совсем уж грязных технологий использовано не было. Конечно, были кое-какие нарушения, но жизнь есть жизнь. Все хотели победить, за исключением тех людей, которые пришли отметиться, — резюмировал Ерлан Байжанов.