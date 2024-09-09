«Никто не хотел проиграть»: коммунист Ерлан Байжанов рассказал о своей победе на выборах в горсовет

9 сентября Центризбирком подвел итоги дополнительных выборов в Совет депутатов Новосибирска. Победителем стал Ерлан Байжанов, который в беседе с корреспондентом «Прецедента» подвел итоги избирательной кампании.
Главный редактор сайта «Родные берега» Ерлан Байжанов выдвигал свою кандидатуру от КПРФ. По его словам, первые результаты подсчета голосов были не слишком оптимистичными.
— Вечером, когда шел подсчет голосов я сначала съездил домой, переоделся. Потом пришли первые результаты с двух участков, которые находились в общежитии № 4 и ректорском корпусе НГУ на Пирогова, 1. И на обоих этих участках я проиграл, если не ошибаюсь по три голоса своему главному оппоненту и когда я зашел в штаб, то увидел, что моя команда немного приуныла, — рассказал Ерлан Байжанов.
Причиной пессимизма команды было то, что ее участники ожидали победы Ерлана в НГУ, поскольку он выпускник университета. Однако кандидат от КПРФ, наоборот, посчитал это хорошим знаком, так как в 2019 году Анатолий Локоть на этом участке тоже проиграл, а на выборах в итоге победил.
В дальнейшем стало ясно, что именно Ерлан Байжанов главный кандидат на место в горсовете.
— Когда пришли результаты с больших участков, все стало ясно. Там уже отрыв был большой, — констатировал победитель.
В итоге, Ерлан Байжанов набрал 1387 голосов и этого хватило для победы. У будущего депутата горсовета сами выборы на округе № 45 особых нареканий не вызвали.
— Надо понимать, что выборы — это не постановка в оперном театре. Тут живая жизнь, никто не хотел проигрывать. Несмотря на то, что происходило я могу заявить, что совсем уж грязных технологий использовано не было. Конечно, были кое-какие нарушения, но жизнь есть жизнь. Все хотели победить, за исключением тех людей, которые пришли отметиться, — резюмировал Ерлан Байжанов.
Напомним, что дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска были назначены в связи с тем, что парламентарий Наталья Пинус лишилась мандата после того, как покинула Россию.