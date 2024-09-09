Newsweek: Россия на Восточном экономическом форуме укрепляла альянсы

Комментарии Вулина подчеркивают деликатный баланс Сербии между ее стремлением к членству в Европейском союзе и историческими связями с Россией. Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года и по-прежнему считает вступление в блок своей стратегической целью. Хотя ЕС выступает крупнейшим торговым партнером Сербии, Белград сильно зависит от российских поставок энергоносителей, особенно природного газа.