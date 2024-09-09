Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Newsweek: Россия на Восточном экономическом форуме укрепляла альянсы

На прошлой неделе во Владивостоке завершился IX Восточный экономический форум. В нем приняли участие более 7100 человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Самые многочисленные делегации были из Китая, Малайзии, Вьетнама и Мьянмы. Кроме того, ВЭФ посетили представители 16 недружественных стран.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Newsweek, примечательная встреча состоялась между президентом России Владимиром Путиным и заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным. Сам Вулин оценил эту встречу как «большую честь» и «привилегию».

На ВЭФ Вулин подтвердил преданность Сербии России и среди прочего пообещал, что балканская страна никогда не введет санкции против Москвы и не вступит в НАТО.

Сербия не только стратегический партнер России, но и ее союзник. Именно поэтому мы испытываем колоссальное давление со стороны Запада.

Александр Вулин
заместитель премьер-министра Сербии

Комментарии Вулина подчеркивают деликатный баланс Сербии между ее стремлением к членству в Европейском союзе и историческими связями с Россией. Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года и по-прежнему считает вступление в блок своей стратегической целью. Хотя ЕС выступает крупнейшим торговым партнером Сербии, Белград сильно зависит от российских поставок энергоносителей, особенно природного газа.

Встреча Путина и Вулина на ВЭФ состоялась всего через несколько дней после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград, в ходе которого стороны подписали соглашение о покупке французских истребителей Rafale. Изначально этот шаг был истолкован как потенциальный отход от Москвы.

Более того, канцлер Германии Олаф Шольц ранее тоже посетил Белград для подписания предварительного соглашения ЕС о поставках сырья, необходимого для перехода на зеленую энергию.

Несмотря на эти два визита, встреча Путина с Вулиным подтвердила продолжающееся единение Сербии с Россией.

Сербия не стала и не станет частью антироссийской истерии.

Александр Вулин
заместитель премьер-министра Сербии

Путин выразил оптимизм относительно роли Сербии в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами, особенно на Дальнем Востоке — регионе, который Кремль стремится активно развивать.

Балканы, отмеченные конфликтами с 1990-х годов, по-прежнему остаются стратегическим полем битвы как для Москвы, так и для Запада.

Западные страны, в частности США и ЕС, работают над интеграцией Балкан, опасаясь, что Россия воспользуется региональной напряженностью, чтобы отвлечь внимание от российско-украинского конфликта.

Россия исторически поддерживала Сербию в различных конфликтах, в частности во время распада Югославии в 1990-х годах. Во время войны в Косово в 1999 году Москва выступала против бомбардировок Сербии НАТО, что еще больше укрепило союз между двумя странами.

Вулин — сербский государственный деятель. Ранее занимал посты министра обороны и министра внутренних дел, а также возглавлял Агентство безопасности и информирования Сербии. В июле 2024 года США ввели против него санкции, обвинив в причастности к незаконным поставкам оружия и злоупотреблении служебным положением для усиления влияния России в регионе. Вулин награжден Россией двумя почетными медалями.