Как пишет Newsweek, примечательная встреча состоялась между президентом России Владимиром Путиным и заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным. Сам Вулин оценил эту встречу как «большую честь» и «привилегию».
На ВЭФ Вулин подтвердил преданность Сербии России и среди прочего пообещал, что балканская страна никогда не введет санкции против Москвы и не вступит в НАТО.
Сербия не только стратегический партнер России, но и ее союзник. Именно поэтому мы испытываем колоссальное давление со стороны Запада.
Комментарии Вулина подчеркивают деликатный баланс Сербии между ее стремлением к членству в Европейском союзе и историческими связями с Россией. Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года и по-прежнему считает вступление в блок своей стратегической целью. Хотя ЕС выступает крупнейшим торговым партнером Сербии, Белград сильно зависит от российских поставок энергоносителей, особенно природного газа.
Встреча Путина и Вулина на ВЭФ состоялась всего через несколько дней после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград, в ходе которого стороны подписали соглашение о покупке французских истребителей Rafale. Изначально этот шаг был истолкован как потенциальный отход от Москвы.
Более того, канцлер Германии Олаф Шольц ранее тоже посетил Белград для подписания предварительного соглашения ЕС о поставках сырья, необходимого для перехода на зеленую энергию.
Несмотря на эти два визита, встреча Путина с Вулиным подтвердила продолжающееся единение Сербии с Россией.
Сербия не стала и не станет частью антироссийской истерии.
Путин выразил оптимизм относительно роли Сербии в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами, особенно на Дальнем Востоке — регионе, который Кремль стремится активно развивать.
Западные страны, в частности США и ЕС, работают над интеграцией Балкан, опасаясь, что Россия воспользуется региональной напряженностью, чтобы отвлечь внимание от российско-украинского конфликта.
Россия исторически поддерживала Сербию в различных конфликтах, в частности во время распада Югославии в 1990-х годах. Во время войны в Косово в 1999 году Москва выступала против бомбардировок Сербии НАТО, что еще больше укрепило союз между двумя странами.
Вулин — сербский государственный деятель. Ранее занимал посты министра обороны и министра внутренних дел, а также возглавлял Агентство безопасности и информирования Сербии. В июле 2024 года США ввели против него санкции, обвинив в причастности к незаконным поставкам оружия и злоупотреблении служебным положением для усиления влияния России в регионе. Вулин награжден Россией двумя почетными медалями.