СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине

Выступая на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче, Орбан рассказал журналистам о своей миротворческой миссии: миссия продолжается, он работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет «заметное» проявление, но не раскрыл никаких подробностей, сообщило издание.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.