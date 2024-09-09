Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине

БУДАПЕШТ, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое «заметное» мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине в сентябре, сообщает портал ATV.

Источник: © РИА Новости

Выступая на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче, Орбан рассказал журналистам о своей миротворческой миссии: миссия продолжается, он работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет «заметное» проявление, но не раскрыл никаких подробностей, сообщило издание.

В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.