СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие в рамках миссии по Украине

Выступая на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче, Орбан рассказал журналистам о своей миротворческой миссии: миссия продолжается, он работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет «заметное» проявление, но не раскрыл никаких подробностей, сообщило издание.