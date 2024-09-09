Подведены итоги муниципальных выборов в Ленинградской области

По явке лидером стал Лодейнопольский район с 36,73%. Также высокая явка наблюдалась в Ломоносовском, Подпорожском районах и Сосновом Бору — около 30%. Наименьшую активность проявили избиратели Киришского (19,13%) и Всеволожского (18,41%) районов.