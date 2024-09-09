Подведены итоги муниципальных выборов в Ленинградской области

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский подвел итоги прошедших в 47-м регионе выборов в органы местного самоуправления.
Всего было замещено 1913 мандатов, из которых:
— 1626 (85%) отошли представителям партии «Единая Россия»;
— 115 (6%) — самовыдвиженцам;
— 46 (2,4%) — представителям «Справедливой России — За правду»;
— 43 (2,25%) — представителям ЛДПР;
— 42 (2,2%) — представителям КПРФ;
— 39 (2,04%) — представителям «Новых людей»;
— 2 — представителям «Родины».
По явке лидером стал Лодейнопольский район с 36,73%. Также высокая явка наблюдалась в Ломоносовском, Подпорожском районах и Сосновом Бору — около 30%. Наименьшую активность проявили избиратели Киришского (19,13%) и Всеволожского (18,41%) районов.
Состав депутатского корпуса в целом сохранился. Среди избранных 44,12% — женщины, 55,88% — мужчины. Снизилось количество депутатов до 30 лет, но выросло число в возрасте 30−39 лет.
Социальный состав выдвиженцев: 658 человек — руководители и заместители, 426 (22,07%) — служащие, врачи, военные, 46 — представители рабочих профессий, 46 — домохозяйки, также были выдвиженцы из творческих профессий и студенты.