В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии

Досрочный период голосования прошел с 28 августа по 5 сентября включительно. С 6 по 8 сентября прошел основной период голосования. К его началу в Севастополе, по информации Севгоризбиркома, по итогам досрочного голосования в выборах приняли участие 104 926 человек, то есть 32% избирателей.