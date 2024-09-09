В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии

«Согласно набранным голосам, 12 мандатов получают депутаты Севастопольского регионального отделения партии “Единая Россия”, два мандата у партии “Новые люди”, один — у политической партии ЛДПР. Севастопольское городское отделение КПРФ получило один мандат», — сообщила Фаустова на брифинге в понедельник.
Партия «Справедливая Россия — за правду» и политическая партия «Коммунистическая партия — Коммунисты России» не преодолели 5%-й барьер, добавила глава Севизбиркома.
Согласно предварительным итогам голосования на выборах партия «Единая Россия» набирает 134 403 голоса избирателей, что составляет 71,62%. «Новые люди» — 13 103 голоса или 6,98%. ЛДПР набирает 12 883 голоса или 6,87%. КПРФ — 10 857 голосов, 5,79%. Партия «Справедливая Россия — за правду» в Севастополе набирает 7 745 голосов или 4,13%. Партия «Коммунисты России» — 6 456 голосов, что составляет 3,44%.
Еще восемь кандидатов попадают в состав Законодательного собрания Севастополя, согласно предварительным итогам голосования по одномандатным избирательным округам.
Фаустова напомнила, что в выборах депутатов Заксобрания участвовало шесть избирательных объединений, которые в совокупности выдвинули 113 кандидатов. Также по одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 37 кандидатов.
Явка на выборах депутатов Законодательного Собрания третьего созыва составила 53,96%. В списки на окончание голосования включено 349 738 избирателей.
В Севастополе прошли выборы депутатов Законодательного Собрания третьего созыва, а также депутатов советов внутригородских муниципальных образований Нахимовского и Терновского муниципальных округов.
Досрочный период голосования прошел с 28 августа по 5 сентября включительно. С 6 по 8 сентября прошел основной период голосования. К его началу в Севастополе, по информации Севгоризбиркома, по итогам досрочного голосования в выборах приняли участие 104 926 человек, то есть 32% избирателей.
После обработки более 90% протоколов в Крыму предварительная явка на выборах в составила 46,72%. В Госсовет республики проходят три партии — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.