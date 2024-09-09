Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян стал депутатом Осы

В сентябре 2019 года актер стал депутатом гордумы муниципалитета от партии «Единая Россия». В июне этого года Армен Бежанян в разговоре с корреспондентом «КП-Пермь» поделился информацией о том, что планирует участвовать в выборной кампании 2024 года как самовыдвиженец. На прошедших выборах Армен Бежанян набрал 311 голосов за свою кандидатуру.