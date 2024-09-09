Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян стал депутатом Осы

Актер Армен Бежанян, наиболее известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», стал депутатом Осинской думы. Об этом «КП-Пермь» сообщил самовыдвиженец.
В сентябре 2019 года актер стал депутатом гордумы муниципалитета от партии «Единая Россия». В июне этого года Армен Бежанян в разговоре с корреспондентом «КП-Пермь» поделился информацией о том, что планирует участвовать в выборной кампании 2024 года как самовыдвиженец. На прошедших выборах Армен Бежанян набрал 311 голосов за свою кандидатуру.
Ранее «Комсомолка» писала, что на выборах в Пермском крае явка избирателей была больше, чем в 2023 году. Этой осенью средняя явка электората по Пермскому краю с учетом дистанционного электронного голосования составила 30,24%. В прошлом году этот показатель был 20,22%.
Лидерами по количеству активных избирателей стали Юсьвинский муниципальный округ, Уинский муниципальный округ и Октябрьский городской округ.