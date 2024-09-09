Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным и близким, отметив, что он создал вечный двигатель интеллектуального юмора.
Легендарный телеведущий КВН родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году, в воскресенье Масляков скончался на 83-м году жизни.
«Для всех уральцев это стало большой личной утратой. Ушел из жизни наш земляк, яркий, добрый, светлый и бесконечно талантливый человек, всенародно любимый и уважаемый. Личное обаяние Александра Васильевича, его искренность и тактичная деликатность, бережное отношение ко всем, с кем его сводила профессиональная судьба, были ключом к сердцам и душам людей. Александр Васильевич Масляков создал настоящий вечный двигатель интеллектуального юмора и сам долгие годы оставался мощным энергетическим ядром уникальной планеты, имя которой КВН», — передает слова Куйвашева департамент информационной политики региона.
По словам губернатора, благодаря таланту Маслякова движение веселых и находчивых объединило миллионы людей по всему миру, а КВН внес значительный вклад в укрепление дружеских отношений, взаимопонимания и теплого общения между людьми.
С 2019 года встречи команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет проходят в столице Урала.