Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова

«Для всех уральцев это стало большой личной утратой. Ушел из жизни наш земляк, яркий, добрый, светлый и бесконечно талантливый человек, всенародно любимый и уважаемый. Личное обаяние Александра Васильевича, его искренность и тактичная деликатность, бережное отношение ко всем, с кем его сводила профессиональная судьба, были ключом к сердцам и душам людей. Александр Васильевич Масляков создал настоящий вечный двигатель интеллектуального юмора и сам долгие годы оставался мощным энергетическим ядром уникальной планеты, имя которой КВН», — передает слова Куйвашева департамент информационной политики региона.