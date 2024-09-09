Михаил Котюков раскритиковал затянувшуюся подготовку к отопительному сезону

Губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову доложили о готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Михаил Котюков заслушал доклады о ходе ремонтных работ на теплосетях и о готовности муниципалитетов к холодам. Особое внимание уделяется регионам, из которых поступают жалобы на ЖКХ.
«О готовности к отопительному сезону главе региона отчитались главы Красноярска, Назарова, Ачинска, Лесосибирска, Емельяновского и Мотыгинского районов. В большинстве территорий в связи с учетом похолодания и запросов жителей начали подачу теплоснабжения в учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты», — отметили в правительстве.
Предварительно, на этой недели начнут подавать отопление в жилые дома.
Губернатор выразил сожаление, что в некоторых местах ремонтные работы необоснованно затягиваются, несмотря на то что дневные температуры понижаются. Он поручил обеспечить четкую работу с подрядчиками, контролировать сроки и качество выполненных работ. Также глава региона подчеркнул, что после завершения ремонтных работ необходимо уделять время восстановлению благоустройства.
Ранее сообщалось о том, что отопление в Красноярске включат на этой неделе.