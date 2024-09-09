Михаил Котюков раскритиковал затянувшуюся подготовку к отопительному сезону

Губернатор выразил сожаление, что в некоторых местах ремонтные работы необоснованно затягиваются, несмотря на то что дневные температуры понижаются. Он поручил обеспечить четкую работу с подрядчиками, контролировать сроки и качество выполненных работ. Также глава региона подчеркнул, что после завершения ремонтных работ необходимо уделять время восстановлению благоустройства.