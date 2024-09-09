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«Братск свой выбор сделал». Сергей Серебренников прокомментировал итоги вчерашних выборов

Теперь уже быший глава города Сергей Серебренников попрощался с братчанами в своём Telegram-канале. Вчера на выборах мэра он набрал 21,8% голосов.

В своём обращении к горожанам бывший мэр вспомнил сколько работы было проделано за долгие годы работы: это и дороги, и благоустройство, ремонт проездов к соцучреждениям, новые общественные территории и отремонтированные дворы, модельные библиотеки, строительство новой школы и много — много другого.

Также Сергей Серебренников отметил, что Братск является участником 12-ти национальных проектов, множества региональных программ, кроме того, действуют городские программы, которые развивают Братск.

— Новому руководству в ближайшей перспективе необходимо завершить те проекты, которые мы начали! Реализовать новые программы, которые городу необходимы. Наработки на следующий год нами сделаны. Я благодарю братчан, кто вчера пришел на избирательные участки и поддержали меня и команду! Отдельно хочу поблагодарить ветеранов города Братска, участников СВО, наших медиков, Общественную палату, которые первыми сказали слова поддержки. Я был и остаюсь верен Братску! Я всегда доступен. Сделано много дел на благо города, которыми мы гордимся! Уважаемые братчане, я честно смотрю в глаза каждому из вас, — написал Сергей Серебренников.