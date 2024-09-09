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Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил главу Минобороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне в подведомственных министерству структурах, соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — говорится в указе.

Данное нововведение дополняет Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра.

Путин Владимир