Нуланд: Украина отказалась от Стамбульских соглашений после консультации с США

«Нам, британцам и всем остальным стало ясно, что главное условие [президента РФ Владимира] Путина было зарыто в приложении к документу, над которым они работали От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», — пояснила Нуланд.