Валентина Матвиенко поздравила Александра Беглова с победой на выборах губернатора Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Александра Беглова с переизбранием на должность губернатора Петербурга. За действующего градоначальника проголосовали 59,8 процента избирателей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
— Хочу поздравить Александра Дмитриевича Беглова. Это объективная оценка проделанной им работы. Петербуржцы поддержали дальнейшее развитие города. Предстоит очень масштабная работа, без поддержки горожан реализовать такие амбициозные планы невозможно, — привела газета слова Матвиенко.
Спикер добавила, что во время трехдневного голосования никаких серьезных нарушений на избирательных участках зарегистрировано не было. Кроме того, итоги Единого дня голосования поставили жирную точку в попытках противников дестабилизировать ситуацию в России.
К слову, второе место занял Максим Яковлев от ЛДПР — за его кандидатуру голос отдали 18,34 процента горожан, третье — Павел Брагин от партии «Зеленые» — 11,79 процента, четвертое — Сергей Малинкович, представляющий «Коммунистов России», — 8,06 процента. Явка на выборы губернатора Северной столицы составила 37,76 процента.