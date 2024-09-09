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Валентина Матвиенко поздравила Александра Беглова с победой на выборах губернатора Петербурга

Действующий глава Северной столицы набрал 59,8 процента голосов.

Источник: Александр Беглов — Telegram

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Александра Беглова с переизбранием на должность губернатора Петербурга. За действующего градоначальника проголосовали 59,8 процента избирателей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

— Хочу поздравить Александра Дмитриевича Беглова. Это объективная оценка проделанной им работы. Петербуржцы поддержали дальнейшее развитие города. Предстоит очень масштабная работа, без поддержки горожан реализовать такие амбициозные планы невозможно, — привела газета слова Матвиенко.

Спикер добавила, что во время трехдневного голосования никаких серьезных нарушений на избирательных участках зарегистрировано не было. Кроме того, итоги Единого дня голосования поставили жирную точку в попытках противников дестабилизировать ситуацию в России.

К слову, второе место занял Максим Яковлев от ЛДПР — за его кандидатуру голос отдали 18,34 процента горожан, третье — Павел Брагин от партии «Зеленые» — 11,79 процента, четвертое — Сергей Малинкович, представляющий «Коммунистов России», — 8,06 процента. Явка на выборы губернатора Северной столицы составила 37,76 процента.