Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно. Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает. Когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, <…> я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи», — сказал Лавров.