Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

Министр отметил, что говорил об этом с представителями Индии, Бразилии и Китая.
«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно. Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает. Когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, <…> я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи», — сказал Лавров.
В частности, глава МИД России упомянул канцлера Германии Олафа Шольца, который накануне заявил, что настал момент для обсуждения окончания конфликта. Позже La Repubblica написала, что немецкий канцлер готовит план мирного урегулирования конфликта, который призван усадить Москву за стол переговоров. По данным газеты, он не исключает территориальных уступок со стороны Украины.
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