В Крыму объявили итоговую явку на выборы

«В настоящий момент в систему ГАС “Выборы” введено 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. На всех участках выборы признаны действительными. В выборах депутатов Госсовета Республики Крым 3 созыва по республиканскому избирательному округу приняли участие 702 141 избиратель, что составляет 47,61%».
Михаил Малышев отметил, что по республиканскому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели три партии: за «Единую Россию» проголосовали 74,87%, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.
По другим партиям голоса распределились следующим образом: «Новые люди» 3,14%, «Партия пенсионеров» 4,01%, «Справедливая Россия — За правду» 2,79%, «Партия зеленых» 1,4%.
«По 24 одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов набрали кандидаты, выдвинутые партией “Единя Россия”. По одномандатному избирательному округу № 18 — партия “Справедливая Россия — За правду”, — уточнили в Избиркоме Крыма.
В настоящее время, по словам Михаила Малышева, в избирательную комиссию продолжают поступать протоколы по республиканскому и одномандатным избирательным округам.
На данный момент из 25 окружных избирательных комиссий РК в Избирком Крыма сданы первые экземпляры протоколов пяти окружных избирательных комиссий. После того, как будут сданы все протоколы, Избирательная комиссия РК сможет приступить к определению результатов выборов депутатов Госсовета РК.
Ранее в Центризбиркоме России сообщили, что голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%.
Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.