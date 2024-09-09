В Крыму объявили итоговую явку на выборы

Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.