Минниханов на встрече с турецкими чиновниками: Надеемся на новые проекты

По оценке Раиса Татарстана, взаимодействие в экономической сфере активно развивается — в первую очередь это инвестиционное сотрудничество. Турецкие компании инвестировали в республику примерно 2 млрд американских долларов. Во многом благодаря поддержке руководства Турции и лично Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе построено несколько современных заводов, все они успешно работают. В 2023 году взаимный товарооборот составил около 2,9 млрд долларов, показав рост почти в 2,5 раза.