СМИ узнали о предупреждении ЕК о возможном введении санкций против Словакии

Комиссия также рассматривает вопрос о том, следует ли вернуть $2,7 млрд из гранта на борьбу с COVID-19, которые Словакия получила в рамках финансирования ЕС по борьбе с пандемией. Условием получения этой суммы было сохранение антикоррупционного управления.