СМИ узнали о предупреждении ЕК о возможном введении санкций против Словакии

По их словам, исполнительный орган ЕС готовит письмо, чтобы предупредить Братиславу о скором наказании, если она не изменит политику.
Уточняется, что Брюссель особенно встревожен усиливающимся ограничением кабмином Роберта Фицо независимости судебной системы, включая принятое в феврале решение об упразднении антикоррупционного управления, которое также отвечало за предотвращение мошенничества с использованием денег ЕС.
В случае принятия санкций Брюссель может удержать выделение части средств более чем из $12,8 млрд, отведенных в бюджете фонда солидарности объединения для Словакии.
Представитель комиссии заявил изданию в понедельник, что анализирует недавние изменения словацкого Уголовного кодекса (УК), которые смягчили наказания за преступления, начиная от мелкого воровства и заканчивая мошенничеством и коррупцией. По словам другого источника, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен еще не решила, будет ли отправлено письменное предупреждение Словакии.
Комиссия также рассматривает вопрос о том, следует ли вернуть $2,7 млрд из гранта на борьбу с COVID-19, которые Словакия получила в рамках финансирования ЕС по борьбе с пандемией. Условием получения этой суммы было сохранение антикоррупционного управления.
В начале февраля парламент Словакии поддержал реформу УК, которую предложил Фицо. Зузана Чапутова, занимавшая тогда пост президента страны, подписала законопроект и направила его для проверки в Конституционный суд. В марте суд приостановил часть норм реформы УК, но не препятствовал закрытию офиса специальной антикоррупционной прокуратуры.
Также в марте газета Politico сообщила, что если правительство Фицо продолжит свою «нелиберальную» политику, страна может лишиться доступа к фондам ЕС. Как заявлял Мартин Гойсик, занимавший должность вице-президента Европейского парламента, придерживаясь «нелиберальных взглядов», под которыми подразумевается контролирование СМИ и упразднение специальной прокуратуры, правительство Словакии берет пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.